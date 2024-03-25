ГИБДД массово проверит грузовики в Карелии

Сплошные проверки грузовиков устроят на карельских дорогах. В рейд «Безопасный грузовой автомобиль» выйдет ГИБДД, к мероприятию привлекут сотрудников Ространснадзора, налоговой и СМИ. Мероприятие продлится неделю с 25 по 31 марта.

ГИБДД будет контролировать соблюдение ПДД водителями грузовиков, проверит техническое состояние, путевые документы, легальность перевозок, тахографы.

В ведомстве отметили, что за 2023 год возросло число погибших в авариях по вине водителей грузовиков. За прошлый год было зафиксировано 50 аварий, в которых погибли 13 человек и 65 получили травмы. // фото пресс-служба ГИБДД РК