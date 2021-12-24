Геннадий Сараев прокомментировал пресс-конференцию Путина

В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, поднял больную тему, которая часто всплывает в информационном пространстве. Он заявил, что необходимо решать проблемы, связанные с буллингом в школах и провокациями в социальных сетях. Еще раньше, в начале декабря, глава Государства призвал Совет по правам человека рассматривать все предложения по профилактике травли в соцсетях.

Эту тему в Республике Карелия давно поднял уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараева. Попросили его прокомментировать выступление президента России.

По словам Геннадия Сараева, на сегодняшний день это одна из актуальных тем, которая обсуждается среди уполномоченных по защите прав детей в России. В Карелии ей занимается целая группа специалистов.

На грант главы Карелии выпущено информационно-методическое пособие, которое предназначено для руководителей и педагогических работников организаций общего и профессионального образования. В нем представлена информация о природе и причинах насилия в образовательной организации, его видах и последствиях, вовлеченных сторонах. Даются рекомендации, как оказать помощь ребенку, который стал жертвой насилия, травли или буллинга. Кроме того, я часто лично выезжаю в районы Карелии, где встречаюсь с педагогами, родителями и детьми и обсуждаю эти темы,

- рассказал он.

Геннадий Сараев отметил, что в Карелии также создана служба кризисной помощи семьям с детьми при уполномоченном по правам ребенка, пока единственная в России. Это оказалось возможным благодаря масштабному проекту «Вместе на помощь семье». В службе работают в одной связке специалисты разных профилей – психолог, конфликтолог, медиатор. Помощь у них могут получить как сами дети, так и члены их семьей, а также специалисты, работающие с детьми.

Я благодарен президенту России Владимиру Путину за то, что на Большой пресс-конференции он поднял эту тему. Надеюсь, результатом станет объединение усилий учреждений органов власти, некоммерческих организаций в решение этого непростого вопроса,

– сказал он.

Для справки: буллинг (от английского bullying – «запугивание», «издевательство», «травля») – это агрессия одних детей против других, когда имеют место неравенство сил и жертва показывает, как сильно ее это задевает. Буллинг не всегда выражается в физическом нападении. Чаще происходит психологическое насилие в форме: словесной травли (оскорбления, злые и непристойные шутки, насмешки и прочее); распространения слухов и сплетен. В последние годы буллинг часто происходит в соцсетях.