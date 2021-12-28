Где петрозаводчанину отдохнуть на зимние праздники?

Журналист ТК «Ника плюс» нашел побывал на горнолыжном спуске в Спасской Губе. Здесь все продумано: есть аренда горнолыжного снаряжения, теплое место для переодевания. Кафе нет (берем с собой термос). Но главное – оборудованы и включены подъемники.

Спуск около 500 метров. Трасс несколько, как и подъемников. Для семейного отдыха и для непрофессиональных лыжников – самое место! (Видео)