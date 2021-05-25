«Газпром» хочет построить в Санкт-Петербурге небоскреб-рекордсмен

Сегодня «Газпром» представил архитектурную концепцию еще одного небоскреба в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Проект «Лахта Центр 2» – это здание высотой 703 метра, второе по высоте в мире и абсолютный рекордсмен по высоте обзорной площадки, которая расположится на высоте 590 метров.

«В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг «Лахта Центра» на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб – «Лахта Центр 2». Его высота составит 703 метра. Здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства»,

- отмечает концерн, добавляя, что такой объект даст дополнительный импульс к развитию района и закрепит за ним статус современного центра города с концептуальными пространствами для образования и отдыха.

"Высота башни в 703 м очень-очень символична. Это дань уважения истории - году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. "Лахта Центр 2" - это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале XVIII века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире",

- приводятся в сообщении слова главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Для сравнения, уже построенный небоскреб «Лахта-центр» имеет высоту 462 метра. «Бурдж-Халифа», самое высокое здание в мире, в высоту – 828 метров. // Фото: tass.ru ru.wikipedia.org