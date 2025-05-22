Газопровод «Волхов – Мурманск» обеспечит топливом север Карелии

Магистральный газопровод «Волхов — Мурманск» будет проходить по территории Карелии. Завершить его строительство Президент России поручил Правительству и АО «Газпром» к 2030 году. Это позволит обеспечить природным топливом самые северные районы республики.

– Мы работаем в тесном взаимодействии с «Газпромом» – компания будет и проектировщиком, и строителем газопровода. Видим желание партнеров завершить работы раньше. Параллельно идет проектирование межпоселковых и газораспределительных газовых сетей – это очень важно. Договорились до июля проработать новую программу газификации на 2026–2030 годы. С учетом развития экономики, жилищной инфраструктуры, сельского хозяйства мы определим новые объекты газификации республики, с учетом уже существующей газораспределительной системы, которая строится по поручению Президента.

– отметил в ходе прямой линии Артур Парфенчиков.

Газификация населенных пунктов республики, подчеркнул Глава региона, идет поэтапно. Так, в Олонецком районе АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» строит сети для поселка совхоза Ильинский протяженностью 3,7 км. Параллельно завершается проектирование сетей протяженностью более 40 км для поселка Ильинский. Запуск всей газораспределительной сети технически возможен после полного завершения строительства обоих участков. Это позволит обеспечить природным газом более 680 домовладений.

– Мы надеемся, что наш крупный, активно развивающийся населенный пункт будет газифицирован к концу 2027 года,

– сообщил Глава Карелии, отвечая на вопрос жительницы района о сроках подключения к природному газу поселка Ильинский.

Газификация и догазификация – стратегически важные направления. Глава Карелии отметил, что эти вопросы решаются разными путями. В Пудожском районе, например, газификация идет благодаря строительству газопровода со стороны Вытегры.



В Петрозаводске природный газ планируют провести в разные районы города. В 2024 году, напомним, были построены распределительные сети в Сулажгоре, на Старой Кукковке. В январе 2025 года возможность подключиться к природному газу появилась у жителей ТИЗ «Усадьба».



В Университетском городке, сообщил Артур Парфенчиков в ходе прямой линии, работы велись в четыре этапа, два из которых завершены. Деньги на завершение работ по двум оставшимся выделены из бюджета республики:

– Это более 10 млн рублей. Один из этапов газификации района планируем завершить в этом году.

После проведения испытаний пуск газа в Университетском городке будет обеспечен до конца 2025 года в районе Военного, Пехотного, Дивизионного, Севастопольского, Стрелкового, Жемчужного, Крымского, Александровского проездов. В жилые дома, расположенные в районе Радужного, Лучевого, Университетского проездов, Аспирантского переулка, улиц Каргопольской, Солнечной природный газ должен прийти в 2026 году.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия