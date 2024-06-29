ГАЗель дотла сгорела в Беломорске, лишь чудом не произошел взрыв

Днем 28 июня в Беломорске вспыхнула ГАЗель. Сообщение о ЧП поступило на пульт экстренной службы в 16:08, сообщили в Беломорском отряде противопожарной службы.

Микроавтобус полыхал около дома № 9 по улице Мерецкова, туда немедленно выехал наряд пожарной части №1.

Тушить пришлось не только машину: рядом находились гаражи, где хранилось автомобильное топливо и масло. Огонь грозил распространиться на них.

Огнеборцы вскрыли дверь гаража, подали пожарный ствол и стали проливать бочки и канистры с ГСМ. Потом они ликвидировали пожар. Никто не пострадал только по счастливой случайности. // фото: ГКУ РК ОПС по Беломорскому муниципальному округу