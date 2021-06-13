Гаражный кооператив горел в Карелии

Сегодня утром в Кеми произошел серьезный пожар. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 4:30 утра, сообщает паблик ОПС по Кемскому району.

На место выехали специалисты пожарно-спасательных подразделений Кеми и поселка Рабочеостровск. Выяснилось, что открытым пламенем горит группа из трех гаражей. Внутри одного из гаражей находился автомобиль ВАЗ-2199.

Существовала угроза распространения огня на соседние строения. С огнем удалось справиться только к 6:10.

Судя по снимкам с места ЧП, строения серьезно пострадали. Фото источника