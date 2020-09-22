Футбольный фанат из Петрозаводска обманывал людей в Сети

В Петрозаводске полицейские задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств с использованием Интернета. Уже выявлена его причастность к 9 преступным эпизодам, идет проверка по другим похожим делам, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Петрозаводчанин в течение 9 месяцев обманывал людей из разных регионов - от Сибири до Черноморского побережья.

Свои черные дела мужчина проворачивал в соцсети. Он создавал фейковую страницу, на которой размещал информацию о других людях, на аватарку ставил фото отца с ребенком, а в статусе писал слова благодарности несуществующей жене. В графе родного города он указывал тот город, где жила следующая жертва. Затем наш земляк копировал реальное объявление о продаже телефона и выдавал его за свое. Таким образом, он продавал технику, которой не имел.

В переписке с потенциальными покупателями мужчина просил перечислить предоплату за товар - 9-10 тысяч рублей. Затем он писал собеседнику, что его жена, якобы, сомневается в честности покупателя, и просил оплатить уже половину стоимости товара. Он даже ходил на почту и делал там фото того, как он, якобы, отправляет посылку. После этого злоумышленник требовал оплатить страховку посылки и выдумывал различные другие предлоги, лишь бы выманить как можно больше денег.

Когда потерпевшие начинали понимать, что их обманывают, они обращались в полицию. Суммы ущерба варьировались от 9 до 70 тысяч рублей. При этом, жертвы не имели о реальном мошеннике никакой информации.

Найти злоумышленника смогли карельские полицейские. Мужчина признался, что все деньги тратил на спортивные ставки. Ему нужно было много средств, поскольку он рьяно болеет за одну из команд.

Расследование уголовных дел продолжается. Петрозаводчанин дает признательные показания.