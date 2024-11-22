22 ноября 2024, 08:19
Фура застряла на железнодорожном переезде в Петрозаводске
На переезде горел красный сигнал светофора, а большегруз никак не мог сдвинуться с места
Опасная ситуация произошла на железнодорожном переезде в Петрозаводске. Застряла фура. Светофор на переезде стал гореть красным.
«На Птицефабрике фура встала по середине переезда на красный», - написали в сообществе «Весь Петрозаводск» и приложили видеозапись.
«Первый день снега на Птицефабрике. Фура встала по середине переезда, горит красный. Куда мэрия смотрит. Где все эти ДРСУ»,
- произносит мужской голос за кадром».
Судя по всему, помочь большегрузу пытался водитель самосвала.
Ранее петрозаводчане поставили оценку работе дорожников после первого снегопада. // фото скриншот