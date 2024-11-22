22 ноября 2024, 08:19
Соцсети

Фура застряла на железнодорожном переезде в Петрозаводске

На переезде горел красный сигнал светофора, а большегруз никак не мог сдвинуться с места

Опасная ситуация произошла на железнодорожном переезде в Петрозаводске. Застряла фура. Светофор на переезде стал гореть красным.

«На Птицефабрике фура встала по середине переезда на красный», - написали в сообществе «Весь Петрозаводск» и приложили видеозапись.

«Первый день снега на Птицефабрике. Фура встала по середине переезда, горит красный. Куда мэрия смотрит. Где все эти ДРСУ»,

- произносит мужской голос за кадром».

Судя по всему, помочь большегрузу пытался водитель самосвала.

Ранее петрозаводчане поставили оценку работе дорожников после первого снегопада. // фото скриншот

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Метки: 
фура
железнодорожный переезд
Птицефабрика
снегопад