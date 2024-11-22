Фура застряла на железнодорожном переезде в Петрозаводске

Опасная ситуация произошла на железнодорожном переезде в Петрозаводске. Застряла фура. Светофор на переезде стал гореть красным.

«На Птицефабрике фура встала по середине переезда на красный», - написали в сообществе «Весь Петрозаводск» и приложили видеозапись.

«Первый день снега на Птицефабрике. Фура встала по середине переезда, горит красный. Куда мэрия смотрит. Где все эти ДРСУ»,

- произносит мужской голос за кадром».

Судя по всему, помочь большегрузу пытался водитель самосвала.

Ранее петрозаводчане поставили оценку работе дорожников после первого снегопада. // фото скриншот