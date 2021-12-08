Функция родительского контроля появится в Instagram

Instagram введет ряд опций, которые обеспечат безопасность подростков, пользующихся этой социальной сетью. В частности, введут функцию родительского контроля, передает РБК.

О нововведениях сообщил глава соцсети Адам Моссери в своем блоге. По его словам, родительский контроль можно будет подключать уже в начале будущего года.

Благодаря этому сервису взрослые смогут знать, сколько времени ребенок проводит в соцсети. Они смогут ставить на время ограничения.

Еще Instagram запретит отмечать подростков в комментариях и публикациях тем, кто не состоит в их друзьях или подписках.

Компания введет функцию массового удаления предыдущих лайков, комментариев и постов. Она будет пока работать в тестовом режиме.

Сервис Take a Break напомнит молодым пользователям, если они слишком долго находятся в сети. // Фото: pawel szvmanski/unsplash.com