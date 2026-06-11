ФСК Карелии подвел итоги за 1 квартал 2023 года

Востребованность программ льготного финансирования среди субъектов МСП Республики Карелия возрастает с каждым годом

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия осуществляет микрофинансовую и гарантийную деятельность в целях повышения доступности заемных средств субъектам МСП и самозанятым гражданам, успешно реализует Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на территории Республики Карелия.

В 1 квартале 2023 года Фонд запустил две акции в рамках действующих программ финансирования на выгодных условиях.

Программа для начинающих предпринимателей «STARTUP»:

- сумма до 1 миллиона рублей,

- процентная ставка 2% годовых,

- срок до трех лет.

Обеспечение – залог и/или поручительство. Акция действует с 1 февраля и продлена до 30 апреля 2023 года.

Программа «Женское предпринимательство»:

- Сумма микрозайма до 5 млн. руб.

- Срок микрозайма - до 3 лет

- Процентная ставка – 4% годовых

Акция действует с 7 марта 2023г. до 7 апреля 2023г.

По итогам работы за период с января по март 2023 года заключено 62 договора на сумму 131 млн. руб., в том числе в рамках акций:

- по программе «STARTUP» – 8 договоров на сумму 9 млн. руб.,

- по программе «Женское предпринимательство» – 5 договоров на сумму 10,5 млн. руб.

Востребованность программ льготного финансирования среди субъектов МСП Республики Карелия возрастает с каждым годом. За этот же период в 2022 года заключено всего 33 договора на сумму 64 млн. руб.

На текущий момент разработано 15 программ льготного финансирования. Максимальная сумма микрозайма 5 млн. руб., срок - до 3 лет. Процентные ставки в зависимости от программы от 1% до 7,5% годовых.

В 1 квартале 2023 года заключено в 5 раз больше договоров-поручительств, чем за аналогичный период прошлого года:

- 1 квартал 2023 года - 56 договора на сумму 776 млн. руб., что позволило субъектам МСП Республики Карелия получить заемных средств в кредитных организациях на сумму 2,2 млрд. руб.

1 квартал 2022 года - 10 договоров на сумму 144 млн. руб., объем финансовой поддержки составил 1 млрд. руб.

Планы ФСК Карелии на 2 квартал 2023 года:

Проведение акций в рамках действующих программ по снижению процентных ставок в целях привлечения субъектов МСП на льготное финансирование - в апреле по программе «Дары Карелии», в июне – по программе «Приоритет».

Более подробная информация об условиях оказания государственной поддержки размещена на официальном сайте http://garfond.karelia.ru.,

Телефон горячей линии: +79210112065

Адрес: гор. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, оф.11, оф. 9

Предварительную консультацию можно получить по электронной почте: fsk.karelia@yandex.ru и тел. (814-2)67-20-51, +79210112065.

На правах рекламы. Фонд по содействию кредитованию субъектов МСП Республики Карелия, ИНН 1001019831.