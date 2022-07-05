Фотоловушка запечатлела, как лосиха учит лосенка переходить дорогу

Урок по правилам перехода лесных дорог от лосихи запечатлела фотоловушка, установленная в заповеднике «Костомукшский».

В кадр попало, как мама-лосиха осторожно выходит на дорогу, останавливается, прислушивается, смотрит сначала вправо, затем влево и только потом идет дальше. Ее движения копирует лосенок.

«Лосенок послушно повторяет все мамины движения, но видно, что ему не терпится бежать дальше и изучать этот мир»,

- говорится в сообщении заповедника.

Ранее фотоловушка запечатлела, как бурый медведь с удовольствием чешет спину и грозно дышит в камеру.