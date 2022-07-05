05 июля 2022, 15:10
Фотоловушка запечатлела, как лосиха учит лосенка переходить дорогу
Специалисты заповедника на севере Карелии продолжают делиться зарисовками из жизни обитателей леса
Урок по правилам перехода лесных дорог от лосихи запечатлела фотоловушка, установленная в заповеднике «Костомукшский».
В кадр попало, как мама-лосиха осторожно выходит на дорогу, останавливается, прислушивается, смотрит сначала вправо, затем влево и только потом идет дальше. Ее движения копирует лосенок.
«Лосенок послушно повторяет все мамины движения, но видно, что ему не терпится бежать дальше и изучать этот мир»,
- говорится в сообщении заповедника.
Ранее фотоловушка запечатлела, как бурый медведь с удовольствием чешет спину и грозно дышит в камеру.