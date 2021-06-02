Фотографы из Карелии вышли в финал конкурса «Самая красивая страна»

Стали известны финалисты конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

За победу боролись 8643 фотографа из России, Италии, Германии, Украины, Китая и еще 14 стран. На портал photo.rgo.ru с 14 декабря 2020 года по 5 апреля 2021 года участники загрузили 65 661 снимок. В итоге среди лучших фотографий оказались работы мастеров из Карелии.

В номинации «Магия воды» победил снимок Дениса Дегтярева из Карелии. На фото медуза на фоне солнца и неба, а работа называется «Космос».

Фото «Вид на Рускеальский экспресс с горы Хернямякин» Александра Державина из Карелии победило в номинации «Снято на смартфон».

Глава республики сообщил на своей странице в соцсети, что среди финалистов оказалась фотограф ИА «Республика» Лилия Кончакова».

Приз зрительских симпатий завоевал снимок Глеба Майорова «Природа после дождя». Фотографии финалистов можно посмотреть здесь. (фото let-us-dream.ru, photo.rgo.ru)