Forbes назвал 25 имен самых высокооплачиваемых знаменитостей

В список самых высокооплачиваемых знаменитостей этого года, по версии журнала Forbes, вошли 25 имен, пишут «Известия». Артисты обеспечили себе место в рейтинге издание благодаря распроданным активам. Кто-то продал студии целиком или доли, кто-то избавился от музыкальных каталогов. В списке богачей – певцы, певицы, музыканты, актеры, режиссеры, шоураннеры, музыкальные группы, продюсеры, ведущие.

На первую строчку списка богачей Forbes поместил новозеландского режиссера Питера Джексона, перенесшего вселенную Джона Толкиена о хоббитах, эльфах, орках на большой экран. Режиссер «Властелина Колец» продал часть компании по визуальным эффектам за 1,6 млрд долларов, заработав 580 млн долларов. Благодаря сделке 60-летний творец стал третьим человеком в истории, ставшим миллиардером, после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

На втором месте – американский певец Брюс Спрингстин. Незадолго до нового года 72-летний музыкант выгрузил всю свою работу на лейбл Sony Music Group. Продажу оценили почти в 500 миллионов долларов. Заработок музыканта за год составил 435 млн долларов.

На третьем месте, по версии издания, рэпер Шон Кори Картер известный под псевдонимом Jay-Z . В 2021 году он обналичил доли в музыкальном стримере Tidal и бренде шампанского. Его заработок оценили в 340 миллионов.

Замыкает рейтинг – 32-летняя певица и автор песен Тейлор Свифт. Она переделала и по новой выпустила свои записи, а также сумела разбогатеть благодаря выгодным сделкам с несколькими американскими компаниями. Ее заработок составил примерно 52 млн долларов. (фото pixabay.com, Maklay62)