Фонд Потанина пожертвовал ПетрГУ десять миллионов рублей

Фонда Потанина пожертвовал опорному вузу Карелии десять миллионов рублей, сообщается на сайте университета. Генеральный директор фонда Оксана Орачева вручила ректору Анатолию Воронину сертификат на пополнение фонда целевого капитала ПетрГУ.

Фонд целевого капитала вуза был создан в 2019 году и является дополнительным ресурсом для поддержки стратегических для развития университета проектов и программ. Пожертвования вносят выпускники, сотрудники, партнеры и другие заинтересованные лица.

Деньги идут на поддержку молодых ученых, деятельность заслуженных преподавателей, поддержку разрабатывающих и внедряющих передовые методы обучения преподавателей, укрепление деятельности сообщества выпускников, стипендиальную и грантовую поддержку студентов и аспирантов, совершенствование материально-технической базы.

Размер фонда вуза составляет более 13 миллионов рублей. (фото пресс-служба ПетрГУ)