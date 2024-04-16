Физиокабинет полностью переоснастили в поликлинике Суоярвской ЦРБ

Физиотерапевтический кабинет поликлиники Суоярвской ЦРБ полностью переоснастили. О новом оборудовании рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Это семь необходимых для лечения пациентов устройств: аппарат УВЧ, аппарат для гальванизации и электрофореза, основанный на колебаниях тока амплипульс, аппарат УЗИ, магнитотерапевтический аппарат, аппарат для лазерной терапии, ртутно-кварцевый ультрафиолетовый облучатель и аппарат дарсонвализации.

Технику применяют в терапии ишемической болезни сердца, неврологии, лор-заболеваний, хирургии, гинекологии, урологии, дерматологии, стоматологии. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте