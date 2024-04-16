Подъезд к Петрозаводску перекрыли из-за затопления

Из-за подтопления проезжей части в 03:: во вторник, 16 апреля, на подъезде к Петрозаводску перекрыли движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Ограничение движения ввели на трассе «Кола - подъезд к Петрозаводску» с 3 по 8 километр, в районе спортивного комплекса «Динамо».

- Движение по данному участку дороги полностью перекрыто для любых видов транспорта, - сказано в сообщении.

Объезжать предлагают по дороге «Ст. Деревянка - Ст. Орзега». Как уточнили в ФКУ Упрдор «Кола», пути альтернативного проезда к трассе «Кола» и Суоярвскому шоссе – это Пряжинское и Шуйское шоссе.

О снятии ограничения проезда сообщат незамедлительно, для этого уровень воды должен находиться на безопасной отметке. // фото: ГИБДД Карелии