16 апреля 2024, 07:15
Подъезд к Петрозаводску перекрыли из-за затопления
Вода заливает дорогу, проезд для любых видов транспорта запрещен
Из-за подтопления проезжей части в 03:: во вторник, 16 апреля, на подъезде к Петрозаводску перекрыли движение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Ограничение движения ввели на трассе «Кола - подъезд к Петрозаводску» с 3 по 8 километр, в районе спортивного комплекса «Динамо».
- Движение по данному участку дороги полностью перекрыто для любых видов транспорта, - сказано в сообщении.
Объезжать предлагают по дороге «Ст. Деревянка - Ст. Орзега». Как уточнили в ФКУ Упрдор «Кола», пути альтернативного проезда к трассе «Кола» и Суоярвскому шоссе – это Пряжинское и Шуйское шоссе.
О снятии ограничения проезда сообщат незамедлительно, для этого уровень воды должен находиться на безопасной отметке. // фото: ГИБДД Карелии