Физик оценил, какие магниты на холодильнике могут быть опасны

Разработчик программ по физике Юрий Михайловский рассказал о том, когда магниты на холодильнике могут быть опасными. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт заявил, что магнитики, как правило, абсолютно безвредны, но нужно учитывать их мощность. Обычные магниты создают достаточно слабое магнитное поле. «Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа - неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику», - сказал Михайловский.

По его словам, технику нужно украшать только слабыми ферритовыми магнитиками. Особенно важно это учитывать, если хочется поместить магнит на компьютер. Специалист пояснил, что в компьютере есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Мощный магнит своим полем может его размагнитить.

Также избегать близкого контакта с мощными магнитами необходимо людям, у которых в организме есть хоть какие-то материалы, которые могут с ними взаимодействовать. Фото pro-color.ru