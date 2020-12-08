Фирма погасила огромный долг по налогам, чтобы не лишиться техники

У судебных приставов Костомукши в работе находилось исполнительное производство о взыскании с организации-должника в пользу налогового органа задолженности на сумму свыше 2,1 млн рублей, сообщает УФССП России по Республике Карелия.

В рамках обеспечения исполнения, судебным приставом был введен запрет на регистрационные действия в отношении трех единиц техники иностранного производства.

Руководитель организации-должника был уведомлен о наличии исполнительного документа, ему рассказали о порядке погашения задолженности, разъяснили, что в соответствии с требованиями законодательства должник вправе обратиться в суд с заявлением об отложении исполнительных действий и мер принудительного исполнения, либо приостановлением исполнительного производства, а также о предоставлении отсрочки/рассрочки исполнения исполнительного документа.

Одновременно с этим руководитель общества был уведомлен о введении запретительных мер в отношении зарегистрированного на праве собственности имущества, а также ему было разъяснено, что в случае отсутствия погашения задолженности в полном объеме в установленный действующим законодательством об исполнительном производстве срок, на технику должника будет наложен арест.

После получения вышеуказанной информации должник погасил задолженность в полном объеме.

Фото с сайта r10.fssp.gov.ru