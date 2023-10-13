Финны заявили о бессилии перед российскими шопинг-туристами

Европейские санкции не помогли преградить путь россиянам, приезжающим за покупками в приграничные города Финляндии. Шопинг-туристы обходят ограничения, передает Yle.

В бессилии санкционного департамента финского МИД перед потоком российских шопинг-туристов признался его руководитель Пиа Сариваара. После введения ограничений на использование личных автомобилей россияне пересели на микроавтобусы, в которых больше десяти мест.

Они приезжают и килограммами закупают продукцию, которая не находится под санкциями. Это, например, обувь, шоколад и т.п. Поскольку общая сумма покупок не должна превышать 300 евро, а вес - 20 килограммов, то все законно.

Житель Норвегии Стиг Арвола в беседе с журналистами выразил недоумение санкциями. Он сказал, что их легко обойти, но товары достаются богатым, а не тем, кто в них нуждается. // фото: leppakkerttu/pixabay.com