Финны проведут совместные учения с НАТО в Балтийском море

В ноябре на юге Финляндии и в северных водах Балтийского моря состоятся международные военно-морские учения. Об этом как сообщили в ВМС Финлянди, передает Yle.fi.

Эти маневры, названные Freezing Winds 24, пройдут под руководством финских ВМС и включат силы НАТО, включая подразделения из США, Франции и большинства стран Балтийского региона.

Всего в учениях задействуют 4000 военнослужащих и около 30 боевых кораблей, а также вспомогательные суда для поддержки операций. // фото: pixabay.com