Финны отложили принятие закона о запрете въезда беженцам со стороны РФ

В Финляндии пока не будут принимать закон, который позволяет отказывать прибывшим со стороны России просителям убежища. Рассмотрение этого вопроса отложили, пишет Helsingin Sanomat 24 апреля.

Так называемый «Закон о выдворении» подготовило МВД страны, его должны были на днях принять, но теперь обсудят не раньше второй половины мая.

Когда он вступит в силу, прибывшие со стороны российской границы беженцы должны будут оставаться на границе или около нее во время обработки заявления. После получения отказа в убежище их быстро депортируют из Финляндии. // фото: unsplash.com