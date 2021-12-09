Финн не сдал квартиру однополой паре и заплатил им за дискриминацию

Двух владельцев квартир в Финляндии заставили компенсировать ущерб несостоявшимся нанимателям. Занимающийся вопросами равноправия омбудсмен решил, что была проявлена дискриминация, пишет Yle.

В одном из случаев арендодатель отказался сдавать свою квартиру однополой паре.

Другой владелец недвижимости мотивировал свой отказ национальностью одного из супругов. Ему не понравилось, что потенциальный наниматель был выходцем из Ирака.

Омбудсмен заявил, что хотя арендодатель имеет право выбирать арендаторов, он не должен руководствоваться дискриминационными соображениями.

Оба арендодателя в итоге выплатили жертвам дискриминации денежную компенсацию. Это предусматривает действующий в стране закон о равноправии. // Фото: Yle