В Финляндии люди требуют компенсации за побочные эффекты вакцинации

Около тысячи человек в Финляндии потребовали компенсации из-за побочных эффектов, вызванных вакцинацией, сообщает новостная служба Yle.

Согласно данным компании по страхованию фармацевтических рисков, на сегодняшний день компенсации выплачены паре сотен человек. В основном за легкие и быстро проходящие симптомы.

Серьезные осложнения после вакцинации, как заявляют органы здравоохранения, крайне редки, и информации о новых случаях не поступало.

Серьезные аллергические реакции на вакцину наблюдались у одного из 100 000 человек. У одного из пяти тысяч человек после второй дозы вакцины развился миокардит.

Всего в Финляндии сделано более восьми миллионов прививок от коронавируса. // Фото: Caniceus / Pixabay