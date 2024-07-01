Финляндия закрывает центры приема просителей убежища

Миграционное ведомство Финляндии Migri текущим летом и осенью планирует уменьшить количество мест для размещения новых просителей убежища. Некоторые центры приема закроют, сообщает пресс-служба структуры 1 июля.

Сокращение числа мест в Migri обосновали тем, что снизилось количество соискателей убежища. Многие уже получили статус временной защиты и переехали из центров приема в муниципальное жилье.

Сейчас в Финляндии действуют 76 приемных центров и пунктов обслуживания частного жилья. В них проживают порядка 28 тысяч клиентов, большинство из которых - получающие временную защиту украинцы. // фото: pixabay.com