Финляндия вводит послабления на границе

С 7 июня Финляндия расширит список родственников, которых можно будет навещать согласно новым правилам въезда, связанных с пандемией.

По сообщению издания Yle.fi, ссылающегося на погранохрану, веским основанием для въезда будет считаться встреча с родственниками. Кроме супругов и несовершеннолетних детей, в перечень родственников, на которых будет распространяться новое правило, отнесены взрослые дети, родители, приемные родители, бабушки и дедушки.

Новый порядок касается стран из категории ограничений 2, куда входят в том числе Россия, Великобритания, США и Турция.

В настоящее время также сдача вступительных экзаменов в учебное заведение, требующая личного присутствия абитуриента, рассматривается как основание для въезда в Суоми по личным неотложным обстоятельствам. (фото sobaka.ru)