Финляндия все же прекратит ж/д перевозки грузов в Россию

Государственная транспортная компания Финляндии VR Transpoint окончательно прекращает грузовое сообщение с Россией. Она также не будет принимать поезда из РФ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз перевозчика.

- Правление VR Group 6 апреля приняло решение о контролируемой остановке восточного грузового сообщения,

- сказано в сообщении VR Transpoint.

Скоро грузовое подразделение компании составит план, в соответствии с которым произойдет прекращение перевозок. Процесс планируют завершить в течение ближайших месяцев.

Напомним, впервые о прекращении грузоперевозок с Россией VR Transpoint объявила 27 марта. Причиной стали санкции, введенные Великобританией в отношении РЖД. Однако впоследствии работу на российском направлении восстановили. // Фото: www.vrgroup.fi