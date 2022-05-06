06 мая 2022, 15:26
Финляндия в марте резко сократила импорт российской нефти
Финны стали закупать на 70 процентов меньше топлива в России
После начала спецоперации России на Украине финны стали отказываться от поставок нефти из РФ. Они заменяют ее на норвежскую, передает Yle. Согласно данным таможни Финляндии, в марте импорт сократился на 70 процентов.
По сравнению с мартом минувшего года в денежном выражении в Финляндию из России поставили на 45 процентов меньше нефти. В основном российское топливо замещают поставками из Норвегии.
Евросоюз планирует через девять месяцев ввести полное эмбарго на нефть из России. // Фото: RJA1988/