Финляндия в марте резко сократила импорт российской нефти

После начала спецоперации России на Украине финны стали отказываться от поставок нефти из РФ. Они заменяют ее на норвежскую, передает Yle. Согласно данным таможни Финляндии, в марте импорт сократился на 70 процентов.

По сравнению с мартом минувшего года в денежном выражении в Финляндию из России поставили на 45 процентов меньше нефти. В основном российское топливо замещают поставками из Норвегии.

Евросоюз планирует через девять месяцев ввести полное эмбарго на нефть из России. // Фото: RJA1988/