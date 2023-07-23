Финляндия: улучшения отношений с Россией не предвидится

Финская газета Kauppalehti опубликовала редакционную статью, в которой оценила в цифрах сокращение торгово-экономических связей с Россией (цитируется в переводе ИноСМИ).

«Изменения уже заметны в новой статистике, - пишет газета. - Доля России в экспорте товаров из Финляндии рухнула с 5,4% в конце 2021 года до 2,6% в 2022 году, а в импорте в Финляндию — с 11,8% до 2,6%».

«После того, как Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля 2022 года, в отношениях Финляндии и России во главе с Владимиром Путиным наступил кризис. Россия сейчас относится к Финляндии так же, как к другим странам, которых она причисляет к категории недружественных. Особых отношений уже нет, как и потребности в них».

«Признаки перемен к лучшему довольно слабые», - отмечает Kauppalehti. // Фото: wirestock / Freepik