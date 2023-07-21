Стая диких собак прорвалась из России в Финляндию и свирепствует

Пять диких собак проникли в финскую Иматру, город граничит с Россией. Местное издание Etelä-Saimaa пишет, что агрессивные псы нападают на питомцев горожан.

Финские власти полагают, что собаки прорвались сквозь российско-финляндскую границу, сбежав из питомника в Светогорске. При этом руководитель питомника «Вместе мы сила» Елена Семенцова это отрицает.

По словам женщины, у нее все собаки на месте. При этом вокруг питомника – двухметровый забор, его трудно перепрыгнуть.

Жители Светогорска рассказали 47news, что не верят в российскую принадлежность псов.

- Почему финны решили, что это наши собаки, они что - загранпаспорт на границе показывали? Пусть докажут, что они из Светогорска прибежали,

- заявил один из собеседников издания.

Если собак поймают, их отправят в приют в Раутъярви в 30 километрах от границы. Там животным сделают прививки, возьмут анализы и вернут в Россию через пограничную и таможенную службы. // фото: wirestock/ freepik.com