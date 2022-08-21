Финляндия продолжает поставлять санкционные товары в Россию

Несмотря на официальное прекращение экспорта из-за санкций, ряд финских компаний продолжает поставлять свои товары в Россию. Их ввозят через посредников, пишет Iltalehti.

Поставщики пользуются тем, что исполнение экспортных санкций очень сложно отследить. В публикации сказано, что даже если бы к запретам присоединился весь мир, посредники по их отправке в РФ все равно нашлись бы.

Например, запрет на проезд грузовиков через границу России обходят довольно легко. Если пограничники видят европейские тягачи, они принимают фуры с российскими контейнерами за европейские.

Напомним, в России недавно приняли закон о легализации так называемого параллельного импорта. Так что в страну разрешено ввозить санкционную продукцию через третьи страны, не получая соглашения страны-производителя. // Фото: pxhere.com