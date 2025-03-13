Финляндия помогает Украине и готовится к войне

Новый пакет военной помощи на 200 миллионов евро Финляндия выделила Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на финляндское министерство обороны.

Подробностей финские военные не раскрывают по соображениям безопасности.

«После реализации последних решений общая сумма материальной помощи Финляндии вырастет до 3,3 миллиарда евро»,

- сообщило минобороны Финляндии.

Одновременно сообщается о том, что завод Nammo Lapua по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро.

По оценке директора завода Пекки Химанки, слова которого приводит Yle, заказ является «историческим» и крупнейшим за долгое время.

«Иногда во время Второй мировой войны могли встречаться похожие размеры»,

- сказал Химанки.

Видимо, Финляндия готовится к военным событиям, по масштабу сопоставимым со сражениями Второй мировой.