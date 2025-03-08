Финляндия хочет упростить порядок выдворения лиц, получивших убежище

Правительство Финляндии разработало законопроект, согласно которому ужесточится процедура предоставления убежища и упростится выдворение лиц, получивших такую защиту. Об этом сообщает Деловой Петербург.

Предложения, которые опубликованы на сайте министерства внутренних дел Финляднии, предполагают введение ограничений для беженцев на посещение стран, из которых они прибыли в Суоми. Если парламент примет эти поправки, то человек, получивший убежище в Финлядии, потеряет его после поездки на родину.

Власти Финляндии также готовятся упростить правила выдворения из страны — так, чтобы решения о депортации могли бы быть реализованы быстрее, чем сейчас, говорится на сайте МВД Финляндии. // Фото: Петрозаводск говорит.