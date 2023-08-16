Финляндия ослабила санкции против культурного центра России

Министерство иностранных дел Финляндии предоставило разрешение Российскому центру науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки на уплату налогов на недвижимость в размере приблизительно 20 000 евро. Об этом сообщает бизнес-издание Kauppalehti.

В соответствии с заявлением финского министерства, уплата налогов Российским центром науки и культуры в Хельсинки является разрешенным исключением из санкций, наложенных Евросоюзом.

Это исключение предоставляется для удовлетворения основных потребностей обеих сторон. Отметим, что банковские счета финской дипломатической миссии в России по-прежнему остаются замороженными. //фото: unsplash.ru/