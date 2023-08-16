16 августа 2023, 11:43
Финляндия не задержится надолго в составе НАТО
Экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен предрек Финляндии недолгий союз с НАТО
По словам экс-депутата финского парламента Ано Туртиайнена, Финляндии в ближайшем будущем не светит членство в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не верю, что это может длиться долго, потому что в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», — отметил он на Московской конференции по международной безопасности.
Политик считает, что вступление Финляндии в НАТО не принесло никакой пользы, а лишь вред.
В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в связи с конфликтом на Украине. После этого 4 апреля 2023 года Финляндия официально присоединилась к данному блоку. //фото: freepik.com/