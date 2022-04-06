Финляндия обвиняет российские самолеты в нарушении воздушной границы

Полиция Финляндии расследует случаи нарушения воздушного пространства страны российскими пассажирскими самолетами. В марте таких инцидентов было четыре, сообщается на сайте ведомства.

Все случаи произошли в районе города Ловииса. Каждый раз самолеты заходили в воздушное пространство Суоми примерно на две минуты.

Финская полиция подозревает, что российские самолеты нарушали санкции Евросоюза, введенные в ответ на спецоперацию на Украине. Нарушение этих ограничений, согласно законодательству Финляндии, влечет за собой штраф или тюремное заключение на срок до двух лет. Если нарушение признают «серьезным», то срок увеличится до четырех лет.

Напомним, воздушное пространство Финляндии, как и большинства стран Европы, закрыто для российских самолетов. Фото pixabay.com/blende12