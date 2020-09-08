Финляндия намерена облегчить въезд для туристов из России

Границы между Финляндией и Россией по-прежнему остаются закрытыми. Однако власти Суоми могут облегчить въезд в страну для зарубежных туристов. Об этом сообщает Yle. Таким образом, возможно, у жителей Карелии появится шанс в скором времени съездить в европейское государство.

Финляндия может разрешить въезд в страну для путешественников из «красных» стран с высоким риском заражения коронавирусом при наличии свежего отрицательного теста на ковид. Об этом заявила премьер-министр Санна Марин. К таким странам относится также и Россия.

Финские власти обсудят предлагаемые изменения 9 сентября.