Финляндия избавляется от автохлама и помогает гражданам купить авто

Государственная кампания утилизации старых автомобилей стартовала в декабре и продлится до конца 2021 года. В рамках кампании выплачиваются компенсации автовладельцам, которые сдают в утиль стары машины. За счёт компенсации растут как продажи автомобилей, так и количество перерабатываемого металлолома. А на дорогах появляются новые образцы экологичного транспорта. Подробности рассказала новостная служба Yle.

Уже несколько сотен граждан запросили компенсацию за утилизацию автомобиля, которую можно использовать на покупку новой машины, электрического велосипеда или билетов на общественный транспорт. Согласно данным Агентства транспорта и связи Traficom, пока в большинстве случаев компенсацию используют для покупки электровелосипеда.

Один человек может получить компенсацию за несколько старых машин, но купить можно только одну новую.

– Похоже, что ненужных машин много. Сейчас появилась возможность получить стартовый капитал для покупки новой машины с низким уровнем выбросов,

– говорит Юри Риссанен, продавец автосалона Rinta-Jouppi в Куопио.

При покупке новой экологичной машины компенсация составляет тысячу евро. Если же купить электромобиль или плагин-гибрид, то государство платит в два раза больше. Дополнительный бонус автомобильной отрасли – 500 евро. Больше всего сэкономит покупатель электромобиля: при покупке такой машины государство заплатит за нее еще 2 000 евро – то есть в общей сложности цена на электромобиль понизится на 4 500.

– У людей есть лишние машины, от которых сейчас имеет смысл избавиться. Эти люди явно активизировались. Сейчас интерес к покупке нового авто проявляют те, кто обычно не ходят в автосалоны, – отмечает Риссанен.

Компенсацией за утилизацию автомобиля довольна также промышленность. Например, в компании Kuusakoski сейчас перерабатывают на треть больше металлолома, чем в этот же период год назад. // Фото: drive2.ru