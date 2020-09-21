21 сентября 2020, 12:29
Происшествия

Финансовые трудности толкнули жителя Карелии пойти на преступление

Ранее судимого молодого человека заподозрили в краже катера в Суоярвском районе

У 37-летнего жителя Суоярвского района из гаража на воде пропал катер. О произошедшем мужчина заявил в полицию. По признакам кражи было возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка нашли судно, но без мотора. В дальнейшем был установлен и подозреваемый - ранее судимый 28-летний горожанин. По его словам, пойти на преступление его подтолкнули финансовые трудности.

Подозреваемый подплыл к чужому гаражу на своей лодке, выкатил катер, уехал в безлюдное место и снял мотор. Молодой человек планировал его продать, но не успел. Похищенное имущество было изъято.

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новости Карелии