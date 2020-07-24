Фильм по рассказу Паустовского сняли в Карелии

С 15 по 19 июля московская команда совместно с карельскими кинематографистами провела съемки художественного короткометражного фильма по мотивам рассказа Константина Паустовского «Колотый сахар».

Рабочее название фильма – «Старая песня». Режиссер - Елена Чач из Москвы.

«Выбор неспроста пал именно на наш регион. Сам рассказ «Колотый сахар» родился в Карелии, и действия в нем происходят в нашей местности, поэтому режиссер направилась к нам в регион во время подготовки к съемкам фильма.



В середине июля этого года прошли съемки в Ялгубе и Лахте. Важно было окунуться в дух старины, ведь действия картины происходят в 1937 году. Поэтому были выбраны деревянные дома, построенные в традиционном северном стиле, с аутентичными предметами быта и особой атмосферой прошлого века»,

- сообщает Союз кинематографистов Карелии.

Главные роли исполнили московские актеры Юрий Лопарев и Богдан Кибалюк, а также карельские - Александр Куйкка, Галина Козулина, Ольга Саханова и петрозаводские ребята, прошедшие кастинг.

Сейчас для кинокоманды наступил период постпродакшена, когда проводится монтаж картины, цветокоррекция, озвучивание сцен и многое другое. Планируется, что работа над фильмом закончится в этом году, а после он поедет на кинофестивали.