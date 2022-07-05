Фильм «Ключи Карелии» покажут в кинозалах трех городов

Документальный фильм «Ключи Карелии» (6+) покажут в Петрозаводске, Сегеже и Медвежьегорске. Специальные показы картины режиссера Академии Никиты Михалкова Дарии да Консейсао пройдут с 8 по 11 июля, рассказали в региональном министерстве культуры.

Создатели проекта обратились к образу Карелии как одного из самых живописных регионов страны, форпосту ее истории, содержащего ключи от русской святости, трона, культуры и природных ресурсов. В Карелии находят следы легендарной Гипербореи, сохранилось старообрядческое православие, через Карелию проходит Великий Русский Северный Путь.

Одним из главных героев стал кижский сказитель Олег Скобелев. В фильме также снимались: ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова – Иван Глазунов, предстоятель старообрядческой церкви Владыка Корнилий, директор всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов, музыканты Ольга Гайдамак и Александр Леонов.

Спецпоказы состоятся: 8 июля в 19:00 – в молодежном центре в Сегеже; 9 июля в 14:00 – в городском центре культуры и досуга в Медвежьегорске; 11 июля в 18:00 – в кинотеатре «Премьер» в Петрозаводске. Вход свободный. (фото скриншот)