Фестиваль «Воздух Карелии» пройдет под знаком Года семьи

Текст: Елена Малишевская

14-16 июня под Петрозаводском, на вотчине карельского деда мороза Талвиукко состоится долгожданный для всех любителей хорошей музыки и отдыха фестиваль «Воздух Карелии» (6+). В этом году он становится полноценным семейным фестивалем: увеличилось количество площадок и интерактивов для детей, особое внимание организаторы уделяют комфортабельному и безопасному пребыванию гостей на свежем воздухе. Учебные заведения Петрозаводска получили приглашения на фестиваль для поощрения лучших учащихся и активистов.

Нынешний «Воздух Карелии» - девятый по счету и второй после возрождения в прошлом году, состоявшегося благодаря Президентскому фонду культурных инициатив. Фестиваль настолько круто возродился, что организаторам увеличили сумму гранта – он самый крупный в истории Карелии. Также в этом году самый большой пакет спонсоров и партнеров. Продажи билетов бьют рекорды.

«Приглашаем региональных чиновников, особенно руководителей, прийти на «Воздух Карелии» и посмотреть, что это такое, своими глазами. Вы увидите, что это самое крупное и качественное культурно-массовое мероприятие в республике, которое проводится без копейки из регионального бюджета, но приносит региону десятки миллионов рублей»,

- говорят организаторы фестиваля.

Большинство меломанов положительно оценили новость о возвращении мероприятия в резиденцию Талвиукко.

«Урааа, крутейшая площадка!»

«Классное место расположения и природа»

«Так даже аутентичнее, очень много хороших отзывов слышал о том месте, надеюсь повеселиться!»,

- комментировали подписчики группы фестиваля.

«Воздух Карелии» всегда был больше, чем просто музыкальный фестиваль. Сколько на нем завязалось дружеских и романтических отношений… Много раз на фестивальную площадку приезжали свадьбы: жених и невеста не могли пропустить выступления любимых музыкантов и хотели разделить свое счастье с такими же, как они, меломанами. В прошлом году молодой человек сделал предложение своей девушке с главной сцены. Постоянные гости фестиваля росли вместе с ним, влюблялись, женились, потом начали привозить на «Воздух Карелии» своих детей.

«У меня трое детей, знаю, как трудно вывезти куда-то сразу всю семью. Поэтому решил поощрить все школы города Петрозаводска приглашениями для активных школьников»,

- рассказывает Максим Мазуровский.

Для детей будут горки, аттракционы, ростовые куклы, мороженое, сахарная вата. Проводится конкурс рисунков «Мой папа – герой!». В этом году на фестивальной площадке больше точек питания. Откроется арт-пространство с небольшой третьей сценой.

Дети до 7 лет проходят на фестиваль бесплатно, а детям от 7 до 13 лет включительно нужен недорогой детский абонемент. Бесплатный вход на «Воздух Карелии» для детей из многодетных семей от 7 до 14 лет включительно: достаточно будет показать удостоверение многодетной семьи и билеты для взрослых, которые этих детей сопровождают. Все дети до 14 лет могут пройти на фестиваль только в сопровождении взрослых.

По доброй традиции все инвалиды-опорники также проходят на фестиваль бесплатно. Для них строится специальный подиум с пандусом для комфортного доступа.

«Благодарю Президентский фонд культурных инициатив, его кураторов и лично его генерального директора Романа Карманова за помощь и поддержку. Все вместе мы делаем большое дело: фестивалей такого уровня в России немного. Эти три дня жители Карелии и гости из других регионов будут не просто слушать музыку, они окажутся в особом «месте силы», они отдохнут на свежем воздухе семьями и компаниями, испытают чувство гордости за нашу страну»,

- отметил Максим Мазуровский.

Мультиформатность фестиваля оценят и взрослые, и дети: каждый найдет здесь и развлечение по душе, и музыку на свой вкус. Предположим, папа любит смесь рока и рэпа, пожалуйста, вам группа «Кирпичи». Мама выросла на «Агате Кристи», поэтому наверняка всплакнет под Вадима Самойлова. Дети зажгут вместе с группой «Dabro». А бабушка удивится, как до сих пор молодо и свежо звучит Юрий Лоза.

Что касается стоимости билетов – осталось несколько дней, чтобы успеть купить их по старой цене, 26 мая организаторы проведут переоценку. Пока это очень приемлемо: 3500 рублей за один день фестиваля, 6000 – за все три.

В феврале я сама с подругой ездила на концерт группы «Звери» в Кондопожский ледовый дворец. Один билет стоил 8 тысяч рублей. Это было качественное, но не очень долгое выступление – около часа. На концерт любимого моей подругой Лазарева мы уже не поехали – один билет стоил 12 тысяч. Так вот за эти деньги можно купить ВИП-абонемент на «Воздух Карелии» со всеми «плюшками»: безлимитным входом и выходом на три дня, доступом в вип-зону (на подиум с сидячими местами), доступом в фан-зону и отдельной парковкой. // Фото: фестиваль «Воздух Карелии».