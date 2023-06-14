Фестиваль спортивных игр «Онежские старты» пройдет в Петрозаводске

Фестиваль спортивных игр «Онежские старты» будет проходить в Петрозаводске с 30 июня по 2 июля. Участники будут состязаться в настольном теннисе, баскетболе и шахматах.

Сейчас открыта регистрация на старты. В центре спортивной подготовки сообщили, что к участию допускаются победители II этапа (сборные команды городов и районов) соревнований по видам спорта, входящих в программу фестиваля. Заявки следует направлять до 25 июня по почте: esina_elena@list.ru, контактный телефон (8142)33-02-43.

Обязательная регистрация на мероприятие доступна здесь. // фото unsplash.com