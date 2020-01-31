31 января 2020, 11:10
Спорт

Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Петрозаводске

Праздник для всей семьи состоится 8 февраля, трасса для соревнований проложена вдоль набережной в центре фестиваля «Гиперборея»

8 февраля на набережной Онежского озера состоится Фестиваль скандинавской ходьбы «Scandi Karjala. Легенды Гипербореи». Трасса для соревнований проложена вдоль набережной в самом центре традиционного зимнего праздника «Гиперборея».

Для опытных скандиходов подготовлены спортивные дистанции на 4 и 8 км, также пройдет массовый Марш здоровья для начинающих любителей этого вида спорта.

Перед стартом всех собирают  на зажигательную разминку с карельским колоритом. На финише каждого участника будет ждать медаль из шунгита, традиционные калитки и горячий иван-чай.

Организаторы приглашают участвовать в спортивном празднике всей семьей! Приходить поболеть за спортсменов, поддержать их на трассе и показать нашим гостям настоящее карельское гостеприимство!

Регистрация на официальном сайте.

Подробная информация во встрече.

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Метки: 
«Гиперборея-2020»
фестиваль
скандинавская ходьба
набережная Онежского озера
спорт
Петрозаводск
Карелия
семья