Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Петрозаводске

8 февраля на набережной Онежского озера состоится Фестиваль скандинавской ходьбы «Scandi Karjala. Легенды Гипербореи». Трасса для соревнований проложена вдоль набережной в самом центре традиционного зимнего праздника «Гиперборея».

Для опытных скандиходов подготовлены спортивные дистанции на 4 и 8 км, также пройдет массовый Марш здоровья для начинающих любителей этого вида спорта.

Перед стартом всех собирают на зажигательную разминку с карельским колоритом. На финише каждого участника будет ждать медаль из шунгита, традиционные калитки и горячий иван-чай.

Организаторы приглашают участвовать в спортивном празднике всей семьей! Приходить поболеть за спортсменов, поддержать их на трассе и показать нашим гостям настоящее карельское гостеприимство!

Регистрация на официальном сайте.

Подробная информация во встрече.