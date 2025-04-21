Фестиваль «Онего-Классик. Музыка Победы»: программа концертов

XIII Международный фестиваль искусств, посвященный 80-летию Победы, пройдет в Петрозаводске 5 по 17 мая (6+)

Фото: Карельская филармония

Международный фестиваль «Онего-Классик» появился в Карельской филармонии в 2012 году. Главная цель фестиваля – развитие культуры и искусства в Карелии, через которое жители республики имели бы возможность знакомиться с высокохудожественными образцами мировой музыкальной культуры.

В 2025 году фестиваль «Онего-Классик» посвящён 80-летию Великой Победы. В мировой истории нет события такой объединяющей силы, какой стала Победа 1945 года. Победа, ради которой вся страна долгие четыре года стояла в одном строю на фронте и в тылу. Эта Победа досталась народу немыслимой ценой. Она принесла людям невероятную радость, надежду и веру в прекрасное мирное будущее. Приглашаем вас в юбилейный год разделить праздник со всей страной, ощутить гордость, воспевая подвиг героев, и отдать дань памяти жертвам войны.

Концерты фестиваля:

5 мая. «Песни Победы». Открытие фестиваля «Онего-Классик».

Исполнители: Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий.

Солисты: заслуженные артисты Карелии Александр Картушин (художественное слово, вокал), Валентина Каменская (сопрано); лауреаты международных конкурсов – Алина Кардакова (меццо-сопрано), София Ворона (народный вокал), Сергей Чекулаев (баритон).

В программе: песни военных лет. Начало в 19:00. 6+

6 мая. «Ленинградская».

Исполнители: Симфонический оркестр, дирижёр – Дмитрий Кольцов.

В программе: Шостакович – Симфония № 7 «Ленинградская». Начало в 19:00. 6+

13 мая. «Дорогами героев».

Исполнители: Мужской камерный хор филармонии, вокальный ансамбль мальчиков и юношей Центра мужского хорового пения, художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств Карелии Алексей Умнов; Сводный хор Петрозаводского Президентского Кадетского училища, художественный руководитель и дирижёр – Марина Умнова.

В программе: песни военных лет. Начало в 19:00. 6+

15 мая. «Эстафета поколений» («Юные таланты с большим оркестром»)

Исполнители: Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий.

Солисты: ученики музыкальных школ г. Петрозаводска.

В программе: музыка зарубежных, русских и советских композиторов. Начало в 19:00. 6+

16 мая. «Симфонии памяти» («Вайнберг. Шостакович. Чайковский»)

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры России в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Исполнители: Симфонический оркестр, дирижёр – лауреат международных конкурсов Фёдор Безносиков (Москва); солистка – лауреат международных конкурсов Ольга Черемных (сопрано, Санкт-Петербург).

В программе: Шостакович – Струнный квартет № 8 ор. 110 («Камерная симфония»); Вайнберг – Симфония № 21 «Кадиш», Чайковский – Торжественная увертюра «1812 год». Начало в 19:00. 6+

17 мая. «Песни Победы хором». Закрытие фестиваля «Онего-Классик».

Исполнители: Любительский хор филармонии, художественный руководитель и дирижёр – Надежда Александрова; Квартет русских народных инструментов «Четыре четверти»; солисты – Михаил Окуловский (гармонь), Оксана Мокеева (сопрано), Василий Башкиров (баритон);

В программе: военные песни и песни о мире советских и российских композиторов.

Начало в 19:00. 6+

Билеты на все концерты можно приобрести на сайте Карельской филармонии.

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