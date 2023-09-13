Фермеров Карелии приглашают поучаствовать в осенней ярмарке

С 7 по 15 октября в Петрозаводске пройдет традиционная осенняя ярмарка.

Юридическим лицам, предпринимателям, крестьянским фермерским хозяйствам и самозанятым гражданам необходимо подать заявку на участие.

Жители и гости карельской столицы смогут приобрести продукцию местных производителей, а также товары из других регионов: мед, овощи, фрукты, рыбу, ремесленные изделия. Торговые ряды расположатся на Ярмарочной площади (в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта).



Администрация Петрозаводска приглашает присоединиться к ярмарке юридические лица, предпринимателей, крестьянские фермерские хозяйства и самозанятых граждан. Заявки на участие принимаются по электронным адресам: tatyana.kozachek@petrozavodsk-mo.ru и svetlana.zaytseva@petrozavodsk-mo.ru.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 71-34-62, 71-35-68. // Фото: администрация Петрозаводска.