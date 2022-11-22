Фермера в Пудоже приговорили за обман при получении субсидии

Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Карелии получила субсидию и села на скамью подсудимых. Суд в Пудоже признал ее виновной в крупном хищении путем мошенничества, сообщили в СУ СКР по региону.

Фермер еще в 2019 году получила субсидию из бюджета на сельскохозяйственную деятельность. Женщина купила на эти деньги земельный участок, но указала в договоре завышенную стоимость.

Остаток средств фермер обратила в свою пользу, причинив бюджету республики ущерб в размере 369 тысяч рублей. Обман раскрылся, возбудили уголовное дело. Подсудимой назначили штраф в качестве наказания. // фото: freepik.com