22 ноября 2022, 15:35
Происшествия

Фермера в Пудоже приговорили за обман при получении субсидии

Глава крестьянско-фермерского хозяйства смухлевала при покупке земельного участка

Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Карелии получила субсидию и села на скамью подсудимых.  Суд в Пудоже признал ее виновной в крупном хищении путем мошенничества, сообщили в СУ СКР по региону.

Фермер еще в 2019 году получила субсидию из бюджета на сельскохозяйственную деятельность. Женщина купила на эти деньги земельный участок, но указала в договоре завышенную стоимость.

Остаток средств фермер обратила в свою пользу, причинив бюджету республики ущерб в размере 369 тысяч рублей. Обман раскрылся, возбудили уголовное дело. Подсудимой назначили штраф в качестве наказания. // фото: freepik.com

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Метки: 
новости Карелии
«Пудож – Шальский»
фермер
мошенничество