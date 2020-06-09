Федеральные телеканалы готовят репортажи о Карелии

Федеральные телеканалы подготовили серию репортажей о нашей республике. Сюжеты посвящены столетию Карелии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава РК Артур Парфенчиков.

«Прекрасна в любую погоду в любое время года» – с этих слов наша землячка, а сейчас журналист Первого канала Алена Германова начала сюжет о своей малой родине»,

– отметил Парфенчиков.

Сюжет опубликован на страничке главы. В нем рассказ о достопримечательностях, эмоции гостей нашего края и, конечно, поздравления с юбилеем.