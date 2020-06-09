09 июня 2020, 17:49
Федеральные телеканалы готовят репортажи о Карелии
Республика продолжает принимать поздравления в честь 100-летнего юбилея
Федеральные телеканалы подготовили серию репортажей о нашей республике. Сюжеты посвящены столетию Карелии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава РК Артур Парфенчиков.
«Прекрасна в любую погоду в любое время года» – с этих слов наша землячка, а сейчас журналист Первого канала Алена Германова начала сюжет о своей малой родине»,
– отметил Парфенчиков.
Сюжет опубликован на страничке главы. В нем рассказ о достопримечательностях, эмоции гостей нашего края и, конечно, поздравления с юбилеем.