ФЦП развития Карелии вновь хотят изменить

Правительство России вновь намерено переписать Федеральную программу развития Карелии до 2020 года. Проект соответствующего постановления подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Программу хотят продлить до 2021 года, включив в нее несколько новых объектов и вычеркнув несколько старых.

Так, в ФЦП намерены добавить строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в Петрозаводске. Стоимость проекта оценивается в 329 миллионов рублей. На улице Репникова в карельской столице хотят возвести школу на 1350 мет. Также в списке новых объектов значится Бюро судебно-медицинской экспертизы. Про него, впрочем, еще в 2019 году говорилось, что строиться Бюро будет именно в рамках целевой программы.

По линии Росавтодора правительство хочет построить в Сортавале мостовой переход на месте наплавного понтонного моста. Этот проект оценивается в 930 миллионов рублей.

По некоторым объектам переносятся сроки сдачи в эксплуатацию.

– Перенос срока реализации необходим в связи с расторжением государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ вследствие невыполнения подрядными организациями обязательств, что не позволяет завершить работы в 2020 году, – говорится в пояснительной записке.

Так, сорваны сроки по строительству детсадов в поселках Ляскеля и Ильинском, прокладке трубопроводов в Сегеже, реконструкции причальной стенки в поселке Новостеклянное Пудожского района. Также не удастся вовремя реконструировать Автовокзал и продлить улицу Куйбышева в Петрозаводске.

Наконец, ряд проектов правительство России решило исключить из программы совсем. Причина – отсутствие проектно-сметной документации из-за того, что подрядчики не выполнили свою работу. Из ФЦП вылетят проекты реконструкции сети посадочных площадок для воздушного транспорта, а также третий и четвертый этапы реконструкции здания Национального музея.

Изменения предусматривают, что ассигнования из региональной казны увеличатся на 258 миллионов и составят более миллиарда рублей. При этом правительство обещает сохранить финансирование из федерального центра: как и прежде, оно составит 3 миллиарда рублей ежегодно.

Напомним, это далеко не первый раз, когда ФЦП развития Карелии перекраивают. Так, в конце прошлого года карельские чиновники намеревались выкинуть из программы сразу девять объектов.