18 ноября 2023, 14:37
Фантастическая ледяная карусель появилась на карельской реке
Реку Кумса в Карелии украсило необычное природное явление
Необычная «природная карусель» появилась на реке Кумса в Медвежьегорском районе. Видео этого явления опубликовали в группе «Весь Петрозаводск» ВКонтакте.
Очевидец Алексей Никкин запечатлел ледяную карусель – вода вращает большую круглую льдину неподалеку от берега.
Комментаторы удивились чудесам, которые преподносит природа людям. // фото, видео: «Весь Петрозаводск» / ВКонтакте