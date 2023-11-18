Фантастическая ледяная карусель появилась на карельской реке

Необычная «природная карусель» появилась на реке Кумса в Медвежьегорском районе. Видео этого явления опубликовали в группе «Весь Петрозаводск» ВКонтакте.

Очевидец Алексей Никкин запечатлел ледяную карусель – вода вращает большую круглую льдину неподалеку от берега.

Комментаторы удивились чудесам, которые преподносит природа людям. // фото, видео: «Весь Петрозаводск» / ВКонтакте